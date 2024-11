Il nuovo lancio riguarda una gamma innovativa di prodotti per adulti e bambini: è la prima volta che Herbalife presenta prodotti per il target junior in Europa

Roma, 12 novembre 2024 – Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, annuncia il lancio delle Herbalife Gels, la sua primissima gamma di integratori masticabili aromatizzati per tutta la famiglia. Sviluppate scientificamente, le Herbalife Gels sono deliziose, facili da consumare, senza zuccheri, senza glutine e non contengono coloranti o aromi artificiali. La gamma è composta da quattro prodotti: due pensati per la supplementazione degli adulti e due dedicati all’integrazione per bambini, un target al quale l’azienda dedica per la prima volta un lancio di prodotto in Europa.

La nuova gamma per bambini, che comprende Herbalife Gels MindVita Kids (per la funzione celebrale[1]) e Herbalife Gels NutrientVita Kids (un multivitaminico), fornisce importanti nutrienti in un formato divertente e pratico. Le gelatine masticabili, adatte per bambini di età compresa fra i 4 e 17 anni, sono realizzate accuratamente con una miscela di vitamine e minerali chiave. Sono senza coloranti o aromi artificiali, per un gusto e una qualità senza compromessi. Una gelatina masticabile, al gusto Tutti Frutti o Limone e Frutti rossi, rende l’integrazione divertente e deliziosa.

La gamma per adulti comprende poi le Herbalife Gels ViewVita per supportare la vista[2] e Herbalife Gels CoQ10Vita per la difesa delle cellule dallo stress ossidativo[3]. Herbalife Gels ViewVita è una deliziosa gelatina masticabile, arricchita con Luteina, Zeaxantina e anche Vitamina A, Zinco e DHA che contribuiscono al mantenimento della normale capacità visiva[4]. Herbalife Gels CoQ10Vita contiene invece 100mg di CoQ10, e Vitamina K che contribuisce alla normale coagulazione del sangue e al mantenimento di ossa normali, così come la Vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima gamma di integratori alimentari per tutta la famiglia”, ha dichiarato Benoit Haecker, Country Manager di Herbalife Italia, “Sviluppati grazie al lavoro di un team di scienziati, questi prodotti mirano a rendere l’integrazione piacevole e accessibile per i bambini e le famiglie. La nostra missione con le Herbalife Gels? Fornire integratori alimentari di grande valore nutrizionale adatti a tutti, trasformando l’integrazione in un’avventura divertente e deliziosa!”

La tecnologia di assunzione brevettata delle Herbalife Gels è supportata dalla scienza e pensata per simulare le fasi iniziali della digestione, rendendo le gelatine facili da consumare per persone di tutte le età. Se sei un adulto impegnato e alla ricerca di uno stile di vita sano, o se sei un genitore alla ricerca di un modo semplice per migliorare l’apporto giornaliero di nutrienti per i tuoi figli, le gelatine Herbalife offrono una soluzione ideale per tutta la famiglia.

Per ulteriori informazioni sulle Herbalife Gels, compresi gli ingredienti chiave, visita www.herbalife.com/it-it

Informazioni su Herbalife Gels

Ogni confezione di Herbalife Gels contiene 2 blister con 15 gelatine masticabili ciascuno. Per un totale di 30 gelatine masticabili per confezione. Le Gels sono senza zuccheri e senza glutine, senza coloranti e aromi artificiali e sono naturalmente prive di lattosio. Non adatto a vegetariani e vegani. Adatto a bambini a partire dai 4 anni.

Si consiglia di utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata, abbinata ad un sano stile di vita.

​​Informazioni su Herbalife L.td.

Herbalife (NYSE: HLF) è un’azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all’opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L’azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio.



[1] Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale. Gli effetti benefici si ottengono con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

[2] La Vitamina A, lo Zinco e il DHA contribuiscono al mantenimento della normale capacità visiva.

Gli effetti benefici si ottengono con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

[3] La Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

4 Gli effetti benefici si ottengono con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.