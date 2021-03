Che la Covid-19 interessasse più organi e apparati era già noto, anche se le conseguenze più gravi della malattia, in genere, sono quelle relative alla situazione polmonare ed ematologica.

Un articolo pubblicato su Nature Medicine sottolinea che il paziente dimesso dopo una forma grave di Covid-19 deve essere seguito con un approccio multidisciplinare e con un follow up accurato (www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z#Sec35).

Pertanto, se la patologia colpisce più organi e apparati, è ovvio che più specialisti debbano seguire e curare i pazienti post Covid ,specialmente i più gravi. Secondo i colleghi americani l’approccio clinico alla Covid-19 dovrebbe essere fin dall’inizio multidisciplinare, anche in considerazione degli esiti dell'infezione.

“La Covid-19 è la prima malattia infettiva che ho incontrato che ha effetto su una così ampia varietà di organi – ha dichiarato un medico –. Ha cambiato la mia pratica clinica. Indipendentemente dal motivo per cui il paziente mi chiede un consulto, ora gli chiedo se abbia mai avuto un’infezione da Covid-19. Cambia la possibilità di una diagnosi”.

Non sono solo i più vulnerabili ad avere problemi dopo il Covid.

Sebbene la comunità medica ora abbia una migliore comprensione della costellazione dei sintomi a lungo termine che si verificano dopo la Covid-19, “non conosciamo la durata e le complicazioni a lungo termine. Per saperne di più, dobbiamo indirizzare i pazienti agli studi clinici e ce ne sono molti attivi. Gli operatori sanitari sono ancora sotto pressione per l’assistenza ai pazienti con forme acute di Covid, ma considerare anche gli effetti a lungo termine è una responsabilità collettiva della comunità medica in generale”.

Pertanto, l'assistenza ai pazienti con Covid-19 non si conclude al momento della dimissione dall'ospedale ed è necessaria una cooperazione interdisciplinare per la cura completa di questi pazienti in ambito ambulatoriale. A tale scopo, è fondamentale che i sistemi sanitari e gli ospedali riconoscano la necessità di istituire cliniche dedicate, dove specialisti di più discipline siano in grado di fornire cure integrate. La priorità dell'assistenza di follow-up può essere presa in considerazione per coloro ad alto rischio di Covid-19 post-acuto, compresi coloro che abbiano avuto una malattia grave durante o abbiano richiesto cure in una terapia intensiva durante la Covid: persone più suscettibili alle complicanze (ad esempio , gli anziani, quelli con comorbidità multiorgano, quelle post-trapianto e quelle con una storia di cancro attiva) e persone con il più alto carico di sintomi persistenti.

Data la portata globale di questa pandemia, è evidente che le esigenze sanitarie per i pazienti con sequele di Covid-19 continueranno ad aumentare nel prossimo futuro. Affrontare questa sfida richiederà lo sfruttamento delle infrastrutture ambulatoriali esistenti, lo sviluppo di modelli sanitari scalabili e l'integrazione tra le discipline per migliorare la salute mentale e fisica dei sopravvissuti a lungo termine.







