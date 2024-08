L'esordio nel 2016 fu un boom ed una novità per Formia, fu allestito presso il porticciolo Caposele un tendone di 1000 metri quadri con 500 posti a sedere e panche. All'interno un palco e artisti bravissimi ad esibirsi.

In quella occasione si decretò come piatto Formiano per eccellenza “ IL TIESTO” :giudizio decretato da professionisti del settore come l'associazione Cuochi del Golfo, la Fidapa, lo Chef, Gianluca Scolastra e l'ausilio di Antonio Lanna.

Dopo anni di vicende alterne, covid compreso, questa edizione 2024 sceglie una delle più belle Location Formiane, IL PORTICCIOLO ROMANO DI GIANOLA.

Il 1 e l'8 settembre sarà molto suggestivo assistere a due meravigliose esibizioni ,la prima quella degli ARTISTI DEL SAN CARLO con Luca Lupoli, Tenore, Olga De Maio Soprano e la pianista Natalia Apolenskaja e la seconda con l'esibizione del gruppo dei GUARRACINI, 20 artisti, attori, danzatori, ballerini e cantanti capitananti da Salvatore Todaro in uno spettacolo molto coinvolgente con danze sulla spiaggetta.

La scelta del luogo è stata molto meditata per via delle difficoltà logistiche che il luogo mostra, ma siamo certi che il tutto sarà ripagato dal suo fascino, il fascino di un isola naturalistica intrisa di storia e che la bravura degli artisti scelti valorizzeranno ancora di più.

Presso l'info point troverete un punto ristoro con focacce del posto e birra artigianale.



L'Evento gode del patrocinio del Parco Riviera di Ulisse grazie alla sensibilità del commissario Avv. Massimo Giovanchelli che ha percepito l idea e della Camera di Commercio LT/FR nella persona del Dott. Giovanni Acampora che ha creduto e patrocinato il progetto.

Vi aspettiamo il 1 e l'8 settembre alle ore 19.00, al tramonto del sole. Si consiglia di indossare scarpe comode, di dotarsi possibilmente di una torcia ho utilizzare quella del telefonino e di portare con se una seggiolina o un telo per accomodarsi sulla spiaggia.

Naturalmente i teli staranno nelle prime file in quanto stando più bassi non ostacolano la vista a chi sta dietro.

È obbligatorio lasciare tutti i mezzi di locomozione nel parcheggio dell'info point e proseguire a piedi verso il porticciolo (500 mt. circa), ed è necessario che si arrivi sul posto utilizzando meno auto possibili, cioè organizzandovi tra più persone per utilizzare poche auto.



Augusto Ciccolella

Presidente della associazione la magica

Info: 389 8917153