Sarà operativo tra pochi tra pochi giorni l'ospedale da campo più grande d'Europa che gli Alpini stanno allestendo in questi giorni alla Fiera di Bergamo.

A Bergamo, la città piegata dalla violenza del coronavirus, dove i morti sono tanti, troppi, si cerca di salvare le vite costruendo un ospedale che ospiterà circa 160 posti letto per i contagiati che devono essere assistiti, e che fornirà inoltre assistenza pre-dimissione per altrettanti pazienti. 75 infermieri e 30 medici in arrivo dalla Cina gestiranno l'ospedale.

La struttura consentirà di alleggerire i carichi eccessivi di lavoro ai quali sono sottoposti gli altri ospedali della città durante questa terribile emergenza che sembra non lasciare scampo.

Così gli Alpini sono scesi in trincea a combattere la loro guerra contro un nemico invisibile e spietato che si chiama coronavirus, allestendo questo ospedale da campo che potrà essere di aiuto ai malati.

Un ospedale che sta vedendo la luce in pochi giorni, se si pensa che i lavori sono iniziati domenica e che oggi gli Alpini stavamo provvedendo a mettere in posa la pavimentazione. Una costruzione che gli Alpini stanno portando avanti sormontando anche qualche difficoltà, se si pensa che solo qualche giorno fa la Regione Lombardia, che aveva approvato il progetto, poi aveva bloccato tutto perché non c'era il personale medico disponibile per l'ospedale.

Ma niente ferma gli Alpini e adesso è una certezza: l'ospedale da campo più grande d'Europa allestito dagli Alpini sarà un altro avamposto dal quale combattere la guerra più difficile: quella contro il coronavirus.

(fonte: lasottilelinearossa.over-blog.it)