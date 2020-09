Mi amor soap speciale mensile per parlare di soap opera su Donna tv.

Una rete per gli amanti delle telenovelas sul canale 62 del DDT c’è già ed è Donna Tv , per rivedere le produzioni più amate e i divi delle novelas più famose . Ma presto , su donna Tv si parlerà anche di soap.

L’idea nasce dalla collaborazione di sante Cossentino con i volti della rete Daria Graziosi e Salvatore Sposito, conduttori di novela news e Mi amor , i due programmi dedicati al mondo degli attori e delle produzioni sudamericane.

Da settembre, Mi amor tornerà con nuove interviste, ma una volta al mese si trasformerà in Mi Amor soap dando spazio al genere della soap opera e alle serie tv più soapish. E a tutti gli effetti, sarà il primo programma televisivo dedicato alle soap.

Daria e Salvatore daranno ampio spazio al fenomeno soap, soprattutto per i più nostalgici, e come per le telenovelas, anche per le soap opera si parlerà con i protagonisti delle produzioni rimaste nella memoria e nella storia della tv: vivere, Centovetrine, incantesimo, per le italiane, e sentieri, capitol, quando si ama, febbre d’amore e Santa Barbara per le americane.

Insomma, il pubblico femminile di Donna tv e i fan delle soap troveranno uno spazio dedicato al loro genere preferito in una trasmissione che punta ad essere un appuntamento imperdibile per i veri appassionati.

Già i primi beniamini delle soap sono stati coinvolti nel programma, che cercherà anche di spiegare il fenomeno della soap opera e raccontare il grandissimo successo di tanti titoli ancora amatissimi, e le registrazioni cominceranno a Milano entro fine mese.

Donna Tv si apre alle soap, e in autunno promette sorprese anche con nuove produzioni.