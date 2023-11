Il cinema italiano rende omaggio a Carla Fracci, una delle più grandi danzatrici del XX secolo, con il film documentario "Codice Carla". Il film, diretto da Daniele Luchetti, è presentato nelle sale italiane.

Il film ripercorre la vita e la carriera di Carla Fracci, dalla sua infanzia a Milano fino al suo ritiro dalle scene. Attraverso interviste, filmati d'archivio e testimonianze di amici e colleghi, "Codice Carla" racconta la storia di una donna che ha dedicato la sua vita alla danza, e che ha contribuito a rendere la danza classica un'arte accessibile a tutti.

Il film è stato accolto con entusiasmo dalla critica è stato definito un "omaggio commovente e indimenticabile a una grande artista".

Un film documentario di DANIELE LUCHETTI arriva nelle sale italiane solo il 13, 14, 15 novembre l'evento che ripercorre l’arte dell’étoile che ha fatto del corpo la sua massima espressione e un riferimento per tutti gli artisti venuti dopo di lei.

Con la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carlson, Eleonora Abbagnato, Alessandra Ferri, Enrico Rava, Chiara Bersani, Beppe e Francesco Menegatti, Luisa Graziadei, Vittoria Regina, Gaia Straccamore, Hanna Poikonen.

Su Carla Fracci sembra sia già stato raccontato tutto. Tuttavia, c’è ancora qualcosa da dire su questa ballerina eccezionale. Cosa si nasconde dietro tutte le interviste e gli aneddoti continuamente ripetuti? In che modo è diventata l’étoile che il mondo celebra ancora oggi? E come la sua esperienza può essere utile a tutti coloro che sognano di diventare artista? È da qui che prende vita CODICE CARLA, il film documentario scritto e diretto da Daniele Luchetti e prodotto da Anele e Luce Cinecittà con Rai Cinema che arriverà al cinema solo il 13, 14 e 15 novembre (elenco sale su nexodigital.it) per omaggiare la grande artista. Intrecciando rare interviste e immagini di repertorio alle testimonianze d’eccezione di Roberto Bolle, Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carlson, Eleonora Abbagnato, Alessandra Ferri, Enrico Rava, Chiara Bersani, Beppe e Francesco Menegatti, Luisa Graziadei, Vittoria Regina, Gaia Straccamore, Hanna Poikonen. CODICE CARLA mostra come Carla Fracci (1936-2021) fosse molto più di una ballerina famosa. Era un’insegnante, un’attrice, un’interprete, una donna modesta e laboriosa. Ma cosa l’ha resa un’icona? Qual era il suo codice e qual è il codice di quegli artisti e performer che, col corpo, il movimento e la musica, si confrontano ogni giorno? Per rispondere a queste domande, Daniele Luchetti si concentra sulla vita dell’artista anziché sulla sua biografia cronologica, con l’obiettivo di ispirare i giovani attraverso un’analisi di quella straordinaria esperienza. Ad accompagnarci in questo percorso di danza e parole, le musiche degli Atoms For Peace edite da Thom Yorke e Sam Petts-Davies, con Thom Yorke a ricoprire anche il ruolo di Music Supervisor del film.



CODICE CARLA è prodotto da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti per Anele con Luce Cinecittà e con Rai Cinema ed è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento, e con i media partner DANZA & DANZA e MYmovies.it.

CODICE CARLA una produzione ANELE e LUCE CINECITTÀ con RAI CINEMA una distribuzione NEXO DIGITAL un film di DANIELE LUCHETTI con

CARLA FRACCI, FRANCESCO MENEGATTI, ROBERTO BOLLE, VITTORIA REGINA, ALESSANDRA FERRI, MARINA ABRAMOVIĆ, CHIARA BERSANI, ENRICO RAVA, BEPPE MENEGATTI, CAROLYN CARLSON, LUISA GRAZIADEI, GAIA STRACCAMORE, JEREMY IRONS, ELEONORA ABBAGNATO, HANNA POIKONEN



scritto e diretto da DANIELE LUCHETTI

consulenza alla sceneggiatura BEPPE MENEGATTI e LUISA GRAZIADEI

consulenza storica GRAHAM SPICER e CARLO ORLANDI

music supervisor THOM YORKE

musiche ATOMS FOR PEACE edite da THOM YORKE e SAM PETTS-DAVIES

fotografia IVAN CASALGRANDI (AIC Imago)

montaggio SILVIA DE ROSE

aiuto regia FRANCESCA BOSELLI

scenografia FABIO VITALE

suono FRANCESCO CUCINELLI e GIUSEPPE PANZANARO

ricerche di repertorio EMANUELA TOMASSETTI

produttore delegato Anele IOLANDA CIRILLO

produttore associato CARLOTTA SCHININÀ

prodotto da GLORIA GIORGIANNI con TORE SANSONETTI





*_©Angelo Antonio Messina