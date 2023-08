Un grande evento di KURASH si svolgerà il 10-11-12 ottobre 2023 a Roma-Lido di Ostia, nella splendida struttura del PalaFijlkam, nel Centro Olimpico sede della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) e la notizia ha naturalmente avuto un grande rilievo generando forte entusiasmo nella capitale uzbeka Tashkent.

WORLD SERIES PRO, CAMPIONATI EUROPEI (Seniors-Veterans-Juniors-Cadets) e CAMPIONATO ITALIANO DI KURASH sono le tre competizioni che coinvolgeranno numerosi atleti, uomini e donne, provenienti da vari paesi europei e dalla penisola. Ci sarà anche il Corso per Insegnante tecnico e Arbitro. Si tratta di un evento nato dalla sinergia tra la Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) e International Kurash Association (IKA), European Kurash Confederation (EKC), International Kurash Institute (IKI), Uzbek Kurash Federation (UKF) e Libertas EPS. A Tashkent, il 21 agosto il Ministro dello Sport dell’Uzbekistan, Adkham Ikramov ha incontrato il fondatore e presidente della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali, avvocato Vittorio Giorgi per discutere i dettagli del grande evento di Roma e della sua rilevanza nell’ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione tra i due paesi, nonché del sostegno che il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev sta dando per lo sviluppo internazionale di questo sport. In seguito, dopo un incontro di lavoro col Segretario Generale IKA, Reza Nassiri e il Rettore IKI Khabibula Tadjiev, il presidente FIKULT Giorgi è stato intervistato dal canale governativo “Sport TV” per presentare il programma dell’evento di Roma.

Vittorio Giorgi, casertano, ha ricoperto per nove anni la carica di Console Onorario della Repubblica dell'Uzbekistan in Campania e Molise e, tra le varie attività di cooperazione tra i due paesi, nel 2014 ha portato in Italia l’antica lotta dell’Uzbekistan, divenuta uno sport internazionale. A fine settembre, ad Hangzhou (Cina), il KURASH sarà presente agli Asian Games, i Giochi Olimpici Asiatici organizzati dall’Olympic Council of Asia (OCA). Lo scorso giugno, a Cracovia, la disciplina sportiva centro asiatica ha partecipato come sport dimostrativo agli European Games organizzati dal Comitato Olimpico Europeo. Infine, a novembre, i Campionati Mondiali ad Ashgabat. Uno sport con antiche radici nel cuore dell’Asia centrale e luminose prospettive!