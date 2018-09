5 Regole assurde in vigore in alcune scuole del mondo. Le conoscevi?

Ciao amici! Questo video è uno speciale #BackToSchool, cioè il rientro a scuola 2018! Augurissimi e buono studio a tutti questi studenti che hanno già iniziato ed a quelli che lo faranno lunedì 17 Settembre!



Piccola curiosità: sapete che tutte le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola da quest'anno sono nati dal 2000 in poi? Non esistono più studenti nati nel 1900! Strano, vero?



Ma torniamo a noi e al video di oggi: dalla Francia alla Cina, passando per Londra e gli USA. In questo breve viaggio andremo alla scoperta di 5 regole davvero strane che sono in vigore in alcune scuole.





