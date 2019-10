Negli ultimi tempi si è scritto e detto molto sui finti scoop e finti tradimenti organizzati a tavolino da vip e pseudo-vip con la complicità dei paparazzi per finire nei salotti televisivi e sui giornali.

A tal proposito ha espresso la sua opinione anche la showgirl Sylvie Lubamba al sito iGossip.it: "Tutti sanno, soprattutto gli addetti ai lavori, che sto attraversando un periodo complicato anche dal punto di vista economico quindi, quale occasione ghiotta per poter creare una notizia fake, per avere più visibilità e lavoro? Sylvie dice e dirà sempre di no! Non tollero, non sopporto mi disgustano taluni personaggi che non potendo offrire capacità artistiche si abbassano a certi squallidi giochi di notorietà. Può sembrare che tutto ciò possa portare lavoro, ma in realtà è da considerarsi una spirale che poco dopo ti porta in basso schiacciandoti per sempre, compresa la propria dignità. Imporre la propria immagine con falsi scoop è un’offesa al pubblico italiano!".

Lubamba ha poi dichiarato che non sopporta "taluni personaggi che pur non avendo uno storico importante, in ambito televisivo, si sentono in dovere di sminuire alcune persone proferendo le solite, malinconiche frasi del tipo: Chi è costui? Non lo conosco… che lavoro fa? Non sopporto chi tratta con aria di sufficienza il pubblico, lo staff tecnico e i fan. È un vero peccato in quanto non comprendono la loro importanza affinché un personaggio rimanga in auge. Non sopporto i programmi televisivi che, per interessi a noi sconosciuti, non dicono la verità a 360° su argomenti trattati… si tutelano certi personaggi e altri vengono calpestati".

Vorrebbe tornare protagonista in tv in un reality show, magari il Grande Fratello Vip o l'Isola dei famosi, e sogna di diventare mamma e di avere al suo fianco un uomo che la possa amare.