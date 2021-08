Il 4 Agosto 2021 si è tenuta l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione lungo il percorso devozionale che da via Mattarella conduce al Sacro Monte Calvario.

Erano presenti oltre al primo cittadino domese Lucio Pizzi; Franco Falciola, assessore ai lavori pubblici; Maurizio De Paoli, vice presidente dei Sacri Monti e il rettore don Michele Botto Steglia, nonché le ditte che hanno lavorato al progetto. Il Sacro Monte acquista così maggiore luminosità agli occhi di tutti, come ha commentato il sindaco: "Siamo soddisfatti di arrivare verso la fine del mandato e poter già toccare con mano qualche risultato concreto e visibile".

Si tratta del primo tassello del progetto dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario che vede un investimento significativo e che riguarda l'illuminazione del percorso devozionale dalla cappella numero tre alla numero sette e contemporaneamente a questo intervento è stata realizzata la predisposizione per poi installare l'illuminazione interna delle cappelle, come ha spiegato l'assessore Falciola. "Pian piano stiamo per riconsegnare alla città questo patrimonio dell'Unesco sempre più bello. Sono convinto che la collaborazione tra l'ente dei Sacri Monti e l'amministrazione comunale di Domodossola continuerà anche nel futuro", ha aggiunto De Paoli.

fonte: Ossola 24