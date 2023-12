Un grave incendio ha distrutto buona parte degli uffici e delle strutture sanitarie dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, situato nella zona di Villa Adriana, nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2023. Il fuoco è scoppiato intorno alle 22:30, ai pianti bassi dove vi sono gli ambulatori per poi propagarsi al resto della struttura. Quattro le vittime accertate, anche se è da stabilire che per tutte le cause del decesso siano legate all'incendio.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto l'autopsia sui corpi delle vittime.

Una sessantina i vigili del fuoco intervenuti sul posto provenienti da diversi distaccamenti provinciali che sono stati impegnati sia nell'opera di spegnimento, che in quella di evacuazione dei pazienti, circa 200. Infatti, se non tutta la struttura è stata interessata dalle fiamme, quasi per intero è però stata avvolta dalle fiamme.

#Tivoli #Roma, intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [#9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2023

Il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha messo a disposizione la palestra a palestra comunale Maramotti come struttura temporanea per i pazienti in attesa di essere trasferiti presso altre strutture ospedaliere.