Il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri avrebbe raggiunto l'accordo con Federfarma e Associazione Distributori di Farmaci per fornire alle farmacie mascherine da vendere a non più di 50 centesimi l'una.

In base all'accordo, i farmacisti pagherebbero il prodotto intorno ai 40 centesimi traendone un guadagno di circa 10 centesimi... pari ad un ricarico del 20%!

Il prezzo alla vendita è da considerarsi al netto dell'Iva, anche se il Governo aveva "promesso" che tale prodotto sarebbe stato esentato dall'applicazione dell'Iva.