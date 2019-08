A Stromboli interdetta la navigazione fino ad un miglio dalla costa

Nuova esplosione, poco dopo le 12 di mercoledì, del vulcano Stromboli... un evento imprevedibile e improvviso che segue quello di alcune settimane fa che causò la morte di un turista.

A seguito dell'evento di ieri, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto oggi una riunione con i centri scientifici di competenza, le autorità locali e le strutture operative che operano sul posto.

A seguito della riunione, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, è stato deciso di estendere l'interdizione alla navigazione, nel tratto di mare antistante la "sciara del fuoco", da un chilometro ad un miglio marino (pari a 1852 metri).

È bene ricordare che l'interdizione a un chilometro disposto dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, lo scorso 5 luglio, rappresentava già un'estensione. In quel tratto di mare, infatti, già dal 2003 la navigazione era interdetta fino a 400 metri dalla costa.

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha inoltre emesso anche per oggi un'ordinanza di interdizione per i mezzi navali non di linea (barconi e minicrociere), causa l'imprevedibilità del vulcano, per possibili variazioni improvvise dello stato di attività.