Il weekend di Ferragosto River Soncino (CR) non si ferma di certo. Sabato 12 agosto ecco il party serale e notturno Dance with Love. Al mixer Dader & Turetta al mixer, Paolo Q alla voce.



E che succede martedì 15 agosto, già da mezzogiorno in poi? Si approfitta come si deve della location. Ovvero Grill & Pool dalle 12 fino a tardi. Dj set, griglia, divertimento a bordo piscina... e ovviamente, per chi ne ha voglia, anche dentro la piscina.



In generale, ogni settimana d'estate, la formula di River Garden Soncino (CR) è decisamente easy: è possibile prenotare, anche tramite la app Clubbing, ma l'accesso è sempre possibile anche durante le serate. E oltre al sabato notte, spesso ci si rilassa anche di domenica a bordo piscina o nei giorni festivi (Ferragosto compreso).



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR), che in primavera ed estate diventa River Garden. Fa divertire ogni sabato e domenica, in primavera ed estate. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball e nel verde giardino, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.



Per tutta estate '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River Garden

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub