Intervista di Strumenti Politici al blogger tunisino Iteb Akaichi, vincitore alla Tunisian Stars Demonstration. Iteb, 26 anni, ha fondato l’associazione “Initiative Des Jeunes Tunisiens” ed è un attivista impegnato nel miglioramento delle condizioni di giovani e bambini del suo Paese.

Ha vinto il premio come miglior blogger del 2021 per la sua opera di sensibilizzazione su temi come l’immigrazione clandestina e i suoi pericoli, le riforme dell’istruzione, la denuncia della falsa democrazia.

Dice che oggi in Tunisia la situazione si è stabilizzata dopo che il governo ha annunciato il pagamento del debito annuale.

Il suo sostegno va al presidente Kais Saïed e vuole contrastare l’Islam politico e il Partito Ennahda.