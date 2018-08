La realtà da una parte, gli italiani dall'altra

Un'interessantissima indagine realizzata dalla società di sondaggi britannica Ipsos MORI in 38 Paesi, pubblicata nel 2017, sulla distorta percezione della realtà dimostra che gli italiani hanno solo un'idea molto vaga dei fatti che li riguardano.

E, come se questo non fosse sufficiente, se un'opinione se la sono formata, questo è avvenuto soprattutto leggendo "robaccia" su Facebook o Whatsapp.

Gli italiani sono tra cloro che possono definirsi tra i più disinformati in Europa.

Una cosa di cui andare fieri, non c'è che dire... purtroppo, però, solo in senso ironico.

Pertanto, la prossima volta che sentirete qualcuno farsi beffe del problema delle fake news che circolano in rete, adesso avrete un elemento in più per convincerlo del contrario.