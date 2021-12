Due iniziative previste nel fine settimane all’interno del “Villaggio di Natale” di villa Vaccarino realizzato dall’associazione “Messinaincentro” col patrocinio del Comune.

Sabato alle 18:00 si terrà “Merenda in villa”, con l’offerta, a partire dalle ore 18:00 di panettoncini artigianali ai bambini, mentre domenica, dalle 17:30 consegna sempre ai piccoli dalle mani di Babbo Natale dei regali, prevalentemente giocattoli raccolti in città in questi giorni grazie all’iniziativa del gruppo giovanile di una associazione politica.

Due momenti di incontro all’interno di parco di luci e di colori a misura di bambini, che sta riscuotendo notevole successo e viene apprezzato anche dagli adulti per la suggestione riuscita a trasmettere creando quell’atmosfera natalizia che è fondamentale.