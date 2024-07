Tra i numerosi trailer svelati nella settimana dal 24 al 31 luglio 2024 ne spiccano 6 che hanno raccolto l'entusiasmo della critica americana: dallo sci-fi con Laurence Fishburne e Casey Affleck (Slingshot) alla divertente dark comedy della Lionsgate (Greedy People), fino al dietro delle quinte dell’attesissimo nuovo film d’animazione di Laika (Wildwood) con un cast vocale incredibile (Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina, Angela Bassett).

Invece per quanto riguarda i restanti 3 trailer di questa lista, parliamo 3 potenziali protagonisti della prossima Awards Season: dal biopic di James Mangold su Bob Dylan, A Complete Unknow con Timothée Chalamet al thriller ambientato durante il Conclave del regista premio Oscar Edward Berger (All Quiet on the Western Front) con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini (tutti pronti per la Campagna degli Oscar) fino all’acclammato dramma del regista newyorkese Azazel Jacobs, His Three Daughters con Carrie Coon, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, presentato con successo lo scorso anno al TIFF ma solo in distribuzione in vista della prossima Awards Season.