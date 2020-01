Un grande anno attende l'attore romano Gianluca Ramazzotti, impegnato in tre spettacoli teatrali, come produttore e in due come interprete.

Da febbraio ad aprile, sarà tra i protagonisti della commedia Se devi dire una bugia, dilla grossa con Antonio Catania, Paola Barale e Paola Quattrini. La ripresa della celebre piece di successo sarà in giro per L'italia e anche al Teatro Manzoni di Milano.

Nel frattempo, Gianluca terminerà anche la tournèe dello spettacolo La cena delle Belve, sempre come attore con Marianella Bargilli e Maurizio Donadoni.

Ma intanto, con la Ginevra Media Production, Ramazzotti avrà anche in scena Sherlock Holmes alla Sala Umberto di Roma con Giorgio Lupano e Rocio Munoz Morales.

Il successo di Gianluca Ramazzotti viene da una lunga formazione teatrale, sino al fortunato ingresso nella compagnia del Bagaglino di Pingitore: e da lì ha partecipato ai varietà satirici, agli spettacoli teatrali e ad alcune fiction dirette dallo stesso Pingitore.

Ma Ramazzotti ha un lungo curriculum costellato di successi e ruoli determinanti per la sua carriera di attore, come il personaggio di Bojetto in Rugantino, il film tv Il Papa Buono di Ricky Tognazi, e ancora l'esperienza a teatro con tanti colleghi popolari e di spessore come Anna Mazzamauro e Gianluca Guidi, e firme della storia del teatro come Garinei e Giovannini.