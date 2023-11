Michele Plastino parla a Forza Napoli Sempre: “Il primo allenamento di oggi sarà importante per capire come Mazzarri approccerà a questa squadra se adotterà il suo 3-5-2, che per me era un 3-6-1, oppure si adatterà al Napoli e giocherà a 4 dietro. Io sono quasi convinto che sarà lui, uomo astuto e furbo, che si adatterà al Napoli giocando a quattro per ottenere di più dai giocatori. Anche se Mazzarri ha giocato col 4-4-2 io credo che sia un sistema pigro che chiunque riesca a fare. Questo Napoli però non va col 4-4-2 perché abituato da Spalletti al 4-3-3 o 4-2-3-1. E siccome confido nell’astuzia di Mazzarri credo che Walter se lo sia studiato bene e non come Garcia. Mazzarri è uomo che capisce di calcio; poi può fare le scelte che ritiene più opportune.Anche se Mazzarri ha firmato per sette mesi non è detto che non possa essere prolungato il contratto, al di là delle clausole che già lo prevedono. Ora i giocatori dovranno pensare a giocare e a sorridere, nella speranza che Mazzarri possa aiutarli in tal senso. Credo che Mazzarri non potrà mettere subito in pratica delle novità. Potrà farlo successivamente con la fiducia dei giocatori, che magari hanno visto che lui si è messo a loro disposizione. Poi magari Mazzarri mi smentirà facendo da subito il 3-5-2”.