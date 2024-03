Per l’omonimo progetto musicale “La musica dai tuoi occhi” partito a dicembre 2023 e che ha già totalizzato 37.000 ascolti sulle piattaforme digitali, si arricchisce di una nuova versione. Parliamo della seconda collaborazione di Bluombre con il rapper Safil (Filippo Salonia), dopo quella della scorsa estate in “Tequila e amor”. Arriva infatti una versione molto interessante prodotta interamente dallo stesso Safil. Per la recensione ci siamo affidati ad un grande artista musicale e da poco anche scrittore: Mico Argirò.

“Un brano pop che mischia elementi rock, rap e diverse influenze. Cassa dritta, drill autotune sulla voce di Safil, un ritornello classico, "a braccia aperte", che si declina in maniera moderna e crea un ossimoro con la successiva parte urban. Una commistione di elementi pop classici e contemporanei, dal beat alle chitarre elettriche, fino al trattamento della voce. Una canzone che mette al centro la musica come grande passione, che si incarna negli occhi, occhi atomici, magnetici, positivi. Bluombre scrive il brano per la parte testuale e melodica ma poi in questa versione troviamo anche le influenze rap di Safil che l’ha prodotta e l’ha arricchita con 2 belle parti total-rap. Una prodizione molto curata ed innovativa attenzione, una versione nuova dal sound pieno e persistente, che si aggiunge a quella spagnola e alla principale italiana.”

Sappiamo anche che ci saranno altre 2 versioni: piano e voce e piano-solo. Tutto in pieno stile Bluombre.

Testo e musica di Bluombre (Giuseppe Tumolo). Parti rap scritte da Safil

Produzione esecutiva di Safil

Prodotta da Vinkleam



https://open.spotify.com/intl-it/track/3mLsXoKGMY9kmePeehxya3?si=8c5ea8b2396242a5

https://music.amazon.it/albums/B0CT8G6Q51?trackAsin=B0CT87VH6F&ref=dm_sh_2d58-491c-2acc-4882-722c3

https://music.apple.com/it/album/la-musica-dai-tuoi-occhi-remix-single/1727515059

https://www.youtube.com/watch?v=rsOeAzAE9lE

https://www.youtube.com/watch?v=9RMoyOxpG0U



Com’è nato questo brano?

Quando tutto era fermo, arriva l’illuminazione: ho mai scritto una canzone sugli occhi di una donna? A memoria direi di no, certamente sono stati nominati in qualche testo degli oltre 120 scritti prima di questo.

Ma cosa possono trasmettere gli occhi? Direi molto, si dice sono la luce dell’anima e sono molto importanti, penso determinanti, per captare sensazioni e a volte risposte dalla persona che abbiamo difronte.

Il testo è nato proprio dal ritornello “I tuoi occhi sono musica”, questo mettere sullo stesso piano un qualcosa di concreto che si può toccare con un qualcosa che non è materia ma è sensitivo, d’impatto e poi segna lo scorrere del nostro tempo. E quindi il pensiero è stato: “una bella melodia ce la portiamo dentro per sempre, così quando incrociamo degli occhi che ci trasmettono qualcosa”. Questi occhi hanno fatto partire un viaggio parallelo ad una melodia che poi è diventata canzone.

Sono gli occhi che incrociamo tutti i giorni, spesso non notati ed anonimi ma a volte comunicativi ed in grado di trasmettere qualcosa.

Possono annullare le distanze se da quegli occhi si arriva all’anima della persona, gli occhi di chiunque purché luminosi e veri. Anche quelli di una foto, ognuno che sia maschio o femmina, adulto o bambino può farne poi tesoro e tenerli dentro o magari provare a conquistarli.

Adesso questi occhi sono dentro questa canzone e lì resteranno per sempre. Presente anche la versione in lingua spagnola.