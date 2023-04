Gli SpinRockets sono una giovane band siciliana che si contraddistingue per delle sonorità personali, ben distinte e per la ricerca profusa nell'unire a musicalità italiane e internazionali a delle liriche importanti, curate e impegnate che a tratti ricordano la tradizione cantautorale del passato.

Abbiamo chiesto al loro frontman, Gabriel Aglieri Rinella, di descriverci il loro progetto musicale.

Come nasce un vostro brano?

A volte i brani nascono da un riff casuale alla chitarra o da un arpeggio al pianoforte; altre volte da un viaggio in macchina o un giro in moto durante il quale il movimento consente di vivere stati contemplativi e riflessivi, in cui i pensieri scorrono insieme al paesaggio intorno.

E i vostri testi?

I testi delle canzoni, invece, parlano di esperienze vissute, di persone e del loro dolore, di come restano, se ne vanno, si trasformano.

Di nostalgia e di speranza per il futuro.

Ma anche di fragilità e di rapporti umani.

Nei brani è spesso presente una forte voglia di evadere, di arrivare in dimensioni dove potersi rigenerare.

Quali sono i vostri prossimi progetti?

Siamo felici di poter condividere con voi l'uscita sulle maggiori piattaforme digitali del nostro primo singolo, "Addio?".

"Addio?" è una canzone che esplora il tema universale della fine di una relazione amorosa. Con testi intensi e coinvolgenti, abbiamo provato a toccare le corde emotive dell'ascoltatore, esplorando i sentimenti di dolore e rimpianto che accompagnano la fine di una storia d'amore.

Tuttavia, il titolo stesso della canzone suggerisce una sottesa speranza riguardo alla natura dell'addio - forse c'è ancora una possibilità per la coppia di tornare insieme.

Non perdete l'opportunità di ascoltare "Addio?" il prossimo 28 aprile su tutte le piattaforme digitali.