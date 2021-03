Gli in(soliti) commenti al Vangelo di Alessandro Ginotta prendono vita e diventano un podcast: un appuntamento quotidiano in cui l'autore racconta con parole semplici il Vangelo del giorno, trasportandolo nel mondo di oggi.

I commenti partono con una forte esperienza immersiva: vengono descritti i paesaggi della Galilea, i profumi trasportati da quello stesso vento che accarezza la tunica di Cristo, i rumori, il caldo, la polvere che si insinua attraverso i sandali… l'autore prende per mano il lettore (ora anche ascoltatore) e, colloquiando con lui, lo accompagna ad osservare la scena: "talvolta ci soffermiamo ai margini di un piccolo villaggio, talaltra ci avviciniamo agli apostoli cercando di scrutare i loro sentimenti, di provare le loro stesse sensazioni ascoltando la voce di Gesù".

"Può perfino capitare di trovarci, in prima persona, ad infilare il nostro dito tra le sue piaghe. Sì, perché Dio si è fatto uomo per camminare insieme a noi ed io sono persuaso che il modo migliore per imparare a conoscerlo sia proprio restare insieme a Lui. E’ a questo punto, una volta che ci siamo immersi nel Vangelo, che la Parola prende vita e possiamo tornare, come in un viaggio fuori dal tempo, ai nostri giorni. La narrazione si interrompe, ma il capitolo continua: seguendo l’inchiostro ci inoltriamo in riflessioni che coinvolgono la nostra vita quotidiana. Domande, ma anche risposte, aiutano chi segue a raggiungere la consapevolezza che la Parola di Dio non è arida, ma viva. Ed incontrare Gesù, anche attraverso le pagine di un libro, può davvero cambiarci la vita".

Il podcast viene distribuito sui principali canali di streaming come: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Podchaser, SoundCloud ed anche su YouTube.



Come fare per ascoltarlo? Basta cliccare su: https://www.spreaker.com/show/cento-giorni-con-gesu