Sanremo 2019. Esclusa Caramelle, la canzone sulla pedofilia dei Dear Jack e Pierdavide Carone. Marina Paterna non ci sta

Esclusa da Sanremo 2019 Caramelle, la canzone sulla pedofilia dei Dear Jack e Pierdavide Carone.

Marina Paterna non ci sta e scrive: “È inaudito. Voglio incontrarli personalmente e realizzare per questa canzone un video ufficiale. Per il momento spiegherò solo a loro il perché.”

Dopo qualche istante di silenzio ed occhi bassi, aggiunge: “Sarà il mio regalo. Questa canzone è verità. Tutti devono conoscerla. Li appoggerò fino alla fine. Meritano di vincere se non a Sanremo almeno sul web. Il loro pubblico sarà la generazione z. Ragazzi sensibili che seguono le tematiche del sociale. Bullismo, sopraffazione e violenza. Stop a tutto questo.

Perché non è assolutamente vero che i ragazzi di oggi sono tutti stupidi ed ignoranti ed è ora di dimostrarlo. È finita l’era del silenzio. Io ci metto la faccia e sto con Pierdavide Carone e i Dear Jack.”