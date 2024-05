Il brano del cantautore è sugli stores digitali distribuito da ADA Warner Music Italy per Boot Music Group.

“Vieni qui” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Mino Minardi, sui principali stores digitali e dal 3 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale passando per Earone. Il brano è distribuito da ADA Warner Music Italy per Boot Music Group di Nico Pentimone.

“Vieni qui” è un singolo dalle sfumature pop rock, in cui è forte l'antitesi tra la calma e il sentimentalismo delle strofe e l'esplosione rock del ritornello. Il brano tratta della sofferenza di un amico, di un momento difficile che sta passando e il ritornello è liberatorio. L’arrangiamento è a cura di Alessandro Peretto, in cui suonerà batteria e chitarre. Il basso è suonato magistralmente da Elisa Minari (ex Nomadi). Le tastiere da Andrea Fontanesi del Vox Recording, che curerà anche il mix e il master, mentre la voce è quella di Mino, così come il testo e la melodia. Mino per l’appunto scrive il brano pensando quindi al momento difficile di un suo amico e immedesimandosi nella sua situazione, trovando anche la soluzione descritto nel ritornello, rimarcando come l'amicizia può salvarci.

“Vieni qui, accanto a me, ci scorderemo dei perché e voleremo via dalle paure e saliremo fino a quelle alture.” Mino Minardi

La prima strofa si riassume nella frase “un aquilone sulle fronde”, che indica come ogni essere umano può “cadere” nel cammino della vita. Il cantautore di Barco di Bibbiano, Mino, vuole mandare con questo brano un importante messaggio: “Proprio nei momenti può bui della vita si può trovare la propria strada. Il dolore è solo l'embrione di una futura felicità”.

YouTube: https://youtube.com/@minominardi3184?si=9CNJ3Kv7Oe68ba1E

Spotify: https://open.spotify.com/artist/28Eugi2JQHNWIxqul81r7v?si=vKomHl4SQNqSDJglBSQK3g

Instagram: https://www.instagram.com/mino_minardi?igsh=NmpvZXNuMTc2Nm1t

Facebook: https://www.facebook.com/jacopo.minardimino