Dopo quello attuato la settimana scorsa, gli ambulanti della Campania hanno di nuovo messo in atto un blocco dell'autostrada paralizzandone il traffico nei pressi di Caserta Nord in entrambe le direzioni.

Rallentamenti e problemi di circolazione anche sul Gra di Roma, all'altezza di Guidonia, per la protesta delle Lavanderie Industriali, con camion arrivati da Viterbo, Vezzano, Colleferro, Guidonia.

Quei manifestanti hanno poi raggiunto quelli del Circo Massimo, dove oggi si sono dati appuntamento ristoratori ed esercenti provenienti da varie parti d'Italia.

Anche oggi attimi di tensione, dopo che i manifestanti hanno cercato di raggiungere Piazza Venezia per sfilare in corteo per il centro di Roma al grido di libertà, libertà... con la polizia schierata in assetto antisommossa che ha bloccato loro la strada. Tutto si è però risolto senza particolari incidenti.