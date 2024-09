In questo incontro scopriremo la vera biografia di Domenico Cimarosa, grande compositore della fine del Settecento, attraverso la visione di documenti d’archivio ritrovati da Simone Perugini, musicista e musicologo, in vent’anni di studio, integrati con ascolti musicali.

Conosceremo le vere origini familiari del grande compositore, i genitori, la sua vera relazione con Aversa, con Napoli, con le principali capitali europee per le quali lavorò, ne studieremo la discendenza e ne ricostruiremo, per la prima volta in un evento pubblico, la biografia che, da ormai quasi tre secoli, ci è stata tramandata errata da tutte le biografie.

L'incontro, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 17,30, a Firenze, all’interno della libreria “Parva Libraria”, in Via degli Alfani, 28/r.