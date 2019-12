Il portone del settecentesco Palazzo Pottino che accoglie l’installazione aprirà i battenti il 7 dicembre e resterà aperto fino al 6 gennaio

A Petralia Soprana – nel Borgo più bello d’Italia 2018 – ritorna l’evento legato alla Natività. Dal 7 dicembre al 6 gennaio , all’interno del settecentesco palazzo Pottino, si svolgerà la XIII edizione del Presepe d’InCanto.

Il presepe racconterà la Natività attraverso una installazione video altamente tecnologica. Lo spettatore ascolterà e diventerà partecipe grazie all’ambientazione video-sonora e grafica del videomapping creata per far vivere sensazioni diverse, scoprire saperi e leggende del passato e del presente.

Il tema di quest'anno riguarda la Bellezza. La bellezza per risvegliare un mondo che scompare. Un tema che coinvolge in questa scommessa la sensibilità di alcuni artisti di Petra. Si tratta del Maestro Vincenzo Gennaro scultore di fama internazionale, della pittrice ingegnere Daniela Troina Magrì quotata artista presente in prestigiosi cataloghi di arte contemporanea, dell'affermato pittore Ignazio Albanese, dello scultore nonché promotore artistico della museo sottosale Enzo Rinaldi, del pittore Pietro Librizzi ideatore di Casapiena-microcentro, della pittrice Maria D'Alberti, di Giovanna Paternò e Riccardo Farinella. Non mancherà il poeta Agostino Messineo Alfiere mentre la bellezza sarà testimoniata da Giusy Ruvutuso e Matilde La Placa. Ci sarà anche la partecipazione dei ragazzi del CER/CEF (Centro Educativo e Riabilitativo delle Madonie).

Sarà un mix di colori e di luci, di forme e di suoni, di sentimenti e di emozioni che toccheranno il cuore del visitatore. Il Presepe d’InCanto infatti è un viaggio emozionale, composto da tappe successive e consequenziali, che in una ottica di valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico culturale darà vita ad un percorso che si snoderà all’interno dell’intero Palazzo Pottino al fine di ricreare un ipotetico viaggio verso la grotta.

“Si tratta – spiega il sindaco Pietro Macaluso – di un evento unico nel suo genere che caratterizza ormai da anni il nostro paese. La montagna, il silenzio, il gusto, la bellezza del nostro centro storico, la ricchezza culturale e artistica di Petralia Soprana sono tutti elementi che caratterizzano il nostro paese che assieme alla Navità verranno esaltati e valorizzati grazie alla tecnologia. L’unicità di questo presepe sta proprio nell’utilizzo di proiezioni, del mapping e delle ambientazioni di tipo sensoriale che seguono il racconto sulla Natività.”

La realizzazione tecnica del montaggio video, del mapping, degli effetti sonori e delle musiche e la regia sono di Leonardo Bruno, che ne è anche l'ideatore insieme a Don Calogero La Placa, mentre le riprese e gli scatti sono del fotografo Damiano Macaluso. La natività viene rappresentata dalle sculture realizzate dall’artista Pierluca Trapani che si è liberamente ispirato alle opere dello scultore siciliano Giacomo Serpotta. I testi e le riflessioni, la voce e la regia teatrale sono del poeta attore e regista Santi Cicardo. L’allestimento scenico è realizzato Santino Alleri mentre l'allestimento tecnologico è di Giovanni Dinolfo e Riccardo Liotta.

L'organizzazione e la gestione, la comunicazione e promozione sono a cura della ProLoco guidata da Marinella Prestigiacomo e del Comune di Petralia Soprana.

Giorni di apertura (dalle ore 16.30 alle 20.30)



Dicembre: 7 – 8 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 -30Gennaio: 1 – 4 – 5 – 6

I biglietti si possono ritirare direttamente all’ingresso anche senza prenotazione che può essere sempre fatta chiamando il 3474864885

Per info

www.presepedincanto.it

www.facebook.com/presepedincanto/?ref=bookmarks