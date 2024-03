Nonostante le esultanze per gli emendamenti sulla nautica inseriti nel decreto Made in Italy dello scorso dicembre, a quanto pare, nulla è cambiato, almeno fino ad oggi.

ll modulo per l'autocertificazione della proprietà del natante è stato pubblicato ma non ci risulta che ci siano stati dei riscontri positivi da parte delle Autorità Marittime degli altri paesi.

Insomma, nessuno ha ancora detto: "OK, per me va bene".