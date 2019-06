Broswave, ecco "Shake my Soul"

I Broswave, ovvero Charlie Dee, dj toscano che da molti anni è presente nelle consolle dei migliori locali toscani e Simone Pepe, batterista professionista diplomato e perfezionatosi al CPM Music Institute di F. Mussida, hanno pubblicato da poco un nuovo singolo decisamente hot: è "Shake my Soul".

E' un brano decisamente house e decisamente pop, perfetto per muoversi a tempo con energia per tutta quanta l'estate 2019. Una performance dei Broswave, così come il loro singolo "Shake my Soul", fa saltare, e fa immergere nel sound della musica che fa ballare il mondo, la batteria a led e l'energia dei due artisti rende davvero energico e particolare lo spettacolo che offrono al pubblico...

Tra i tanti party che fanno scatenare nell'estate 2019 c'è quello da non perdere il 20 luglio ed il 24 agosto alla Piscina Naturale di Porto Venere

Le performance dei Broswave hanno un suono pop con contaminazioni rock, sono veri e propri show dal forte impatto visivo e musicale. Sono show pensati per fondere dj set con le percussioni live, una ricetta che ha come ingredienti, effetti, sample vocali, ritornelli di brani classici e non. Sul palco sanno creare veri e propri mash up live, senza tralasciare l'aspetto formale dello strumento e senza snaturare l'aspetto djing.



www.facebook.com/Broswave