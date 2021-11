Da una parte c'è John Elkann, presidente di Exor (la holding della famiglia Agnelli che detiene la maggioranza delle quote della Juventus) che appoggia la società bianconera aggiungendo di nutrire fiducia sull'inchiesta della magistratura, dall'altra ci sono le intercettazioni di quell'inchiesta in cui i massimi dirigenti juventini descrivono la situazione della società dicendo che «peggio di così c'è solo Calciopoli» oppure si riferiscono al rapporto con Ronaldo parlando di una «carta famosa che non deve esistere, teoricamente».

Inoltre, la Juventus ha reso noto che in base all'ultimo rendiconto contabile al 30 settembre 2021, l'indicatore di liquidità della società è pari a 0,57 e dunque inferiore alla soglia minima dello 0,6 - definita dalla Federazione - per consentire ad una società di calcio di operare liberamente... specialmente nella prossima campagna acquisti.

Pertanto, se l'aumento di capitale in atto non dovesse essere sottoscritto per intero, a meno di un ulteriore esborso di Exor la dirigenza bianconera nel mercato di gennaio potrebbe acquistare nuovi giocatori solo con i proventi risultanti dalla precedente vendita di altri calciatori... senza però dimenticare che dovrebbe anche saldare le pendenze di acquisti fatti in precedenza.

In sostanza, leggere quotidiani sportivi e siti internet che parlano della possibilità che la Juventus acquisti Vlahovic (o altri) vista l'attuale situazione, appare fantascienza.

Ma il giochetto delle plusvalenze che non sembra convincere la Procura di Torino non è un problema che riguarderebbe solo la Juventus, anche altre società, tra cui Inter e Napoli, avrebbero gonfiato la valutazione di alcuni loro calciatori per migliorare i propri bilanci. E in tal senso, gli inquirenti, che a breve invieranno tutti gli atti delle indagini alla procura federale della FIGC, avrebbero descritto l'attuale mondo del calcio come un intero sistema malato.

Pertanto, quella di Torino potrebbe diventare un'indagine che coinvolgerebbe oltre a quella bianconera, ma anche altre società... sempre di Serie A.