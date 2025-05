Il 1° maggio rappresenta molto più di una semplice giornata nel calendario: è un simbolo universale di rispetto, lotta e unità tra i lavoratori di tutto il mondo. Questa festa, nata dall’ardore delle battaglie operaie del XIX secolo, celebra i diritti conquistati e il valore insostituibile del lavoro come fondamentale pilastro di ogni società civile. È un momento di riflessione, di riconoscimento e di speranza per un futuro più giusto e equo. La giornata invita a ricordare i sacrifici di chi ha lottato per condizioni di lavoro dignitose, orari umani e salari equi, contribuendo a costruire un mondo più equilibrato.

VIVA IL MONDO DEL LAVORO!!!

Patrizia Riello Pera

