You Need to go il nuovo singolo di Shedus

You Need to go è il nuovo singolo di Alessio Mieli in arte “ Shedus”

Per il suo genere, si potrebbe pensare che abbia un testo insignificante e che sia il ritmo a fare da padrone.

Invece in questo pezzo, l’artista invita a fare entrambe le cose, a ballare su queste note, ma anche a riflettere. Capita a tutti di sentirsi giù e di voler evadere dalla quotidianità, prendersi del tempo per pensare, o semplicemente staccare la spina per un periodo. Siamo umani, abbiamo bisogno di questi momenti. Ed è proprio questo che voglio sottolineare: il voler evadere, uscire dagli schemi. “Spero il messaggio arrivi a più persone possibili e chissà, magari in un futuro non lontano, potrò cantare insieme a tutti i miei Free Wolves”.

Alessio Mieli in arte Shedus , ha scoperto la passione per la musica quando aveva 16 anni. Un giorno come un altro, ascoltando “God put a smile upon your face” dei Coldplay, si è acceso qualcosa. Ha preso la chitarra classica di suo padre e ha cominciato ad imparare gli accordi. Inizialmente mi sono documentato da solo su come imparare a suonare, ma vedendo che non poteva imparare tutto senza l’aiuto di un esperto, ho preso lezioni private di chitarra dal maestro Galliano Prosperi per 1 anno.

“ Mi sono cominciato ad appassionare anche al mondo dell’audio, volevo registrare cose per conto mio, quindi mi sono segnato ad un corso di fonia della durata di 3 anni, diventando così un tecnico del suono. Durante questi 3 anni, sperimento molti generi musicali, accrescendo le mie capacità di musicista, di fonico e introduco nella mia formazione, il canto”.

In uscita anche il videoclip firmato da Luca Alessandro, Production Allegra Bernardoni, Camera operator Alex Visani.