Il successo assoluto di The Beach Luxury Club, aperto dalla primavera all'autunno a Domina Zagarella di Santa Flavia - Palermo e tutto l'anno a Sharm, presso l'immenso resort deluxe Domina Coral Bay, parla italiano e cresce. La creatura del viareggino Manuel Dallori, infatti, è stata infatti appena inserita tra i World's Finest Clubs, la rete globale che mette insieme il servizio concierge dei 200 club più esclusivi del pianeta. Non è facile essere ammessi in questo ristretto club, che nel mondo trai nuovi ingressi conta hot spot come Bagatelle (Dubai, Miami, London, Sao Paulo) e Nikki Beach (St. Tropez).

"E' un grande risultato, che raggiungiamo grazie ad un grande lavoro quotidiano di chi fa parte del nostro team", spiega Dallori, che è anche Corporate Director di Domina e ogni giorno lavora per rendere uniche le vacanze di migliaia di persone. "Far divertire con proposte che puntano all'eccellenza nell'arte, nell'intrattenimento, nel cibo e nel beverage è un lavoro molto faticoso. Quando però i risultati arrivano la soddisfazione è grande", continua Manuel Dallori che nel 2011 era già riuscito a fare entrare The Beach Versilia, una sua creatura, a Forte dei Marmi, nel ristretto circolo dei World's Finest Clubs.

Il bello è che da sempre lo stile scelto da Dallori e dai suoi collaboratori non è quello del lusso riservato solo a chi ha disponibilità quasi infinite: "Puntiamo da sempre sul lusso accessibile, uno stile che accomuna tutti coloro che se lo scelgono e in qualche modo si auto selezionano", spiega Dallori. "Ci si può dedicare un aperitivo luxury con le amiche o gli amici, semplicemente bevendo uno spritz in ambiente speciale, oppure ci si può regalare una serata speciale, che inizia con un dinner show pieno di live musica ed artisti internazionali e finisce a notte fonda, ballando con un dj internazionale".

The Beach Luxury Club tra i World's Finest Clubs

www.finestclubs.com/venues/the-beach-luxury-club



Cos'è The Beach Luxury Club

www.thebeachluxury.com

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza.



Cos'è Domina

www.domina.it

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.