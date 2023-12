Annunciate le candidature ai Critics Choice Awards, un riconoscimento chiave dell'Awards Season americana insieme ai Golden Globe e ai SAG Awards.

Nella storia di questo premio su 28 edizioni il vincitore del Miglior film ha conquistato successivamente l’Oscar nella categoria Best Picture 16 volte, da American Beauty nel 2000 a Everything Everywhere All At Once lo scorso anno.

Quest'anno a conquistare il maggior numero di candidature è stato il film campione di incassi Barbie di Greta Gerwig, seguito da Oppenheimer di Christopher Nolan e Povere Creature di Yorgos Lanthimos.