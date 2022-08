Sinossi Parte Prima

Genny è una ragazza di vent’anni che vive a Santa Lella, una piccola cittadina che si affaccia sulle sponde del lago Fesma.

Assieme alle sue due migliori amiche, Camilla e Lisa, frequenta l’ultimo anno di liceo.

Finalmente arriva l’ultimo giorno di scuola, seguito dai fatidici esami di maturità, l’ultima tappa che separa le ragazze dal godersi la tanto amata e attesissima estate.

Da tre anni, Genny ha una relazione con Oliver. Un ragazzo che a causa di alcune amicizie sbagliate ha preso una cattiva strada, e si è rivelato una persona completamente diversa da ciò che era.

La relazione tra Genny e Oliver finisce all’Island Pub, il locale più frequentato della città, la stessa sera in cui gli occhi della ragazza incrociano per la prima volta quelli verde smeraldo di Aron, un ragazzo estremamente affascinante, dagli atteggiamenti intriganti e lo sguardo che sembra leggerla così in profondità da raggiungere i suoi pensieri più reconditi.

Da quel momento Genny non riesce più a togliersi dalla testa quel ragazzo sconosciuto, ma i loro destini sono destinati a incontrarsi ancora.

Genny e Aron sono due cuori legati da un filo invisibile che li fa avvicinare l’uno all’altra sempre più, fino a scoprire l’emozione di un amore completamente nuovo, un amore capace di far loro vivere sensazioni mai provate prima.

Ma quando tutto appare perfetto, qualcosa spezza quel filo magico che sembrava essere indistruttibile.

Senza darle nessuna spiegazione, Aron si allontana di colpo dalla vita di Genny, lasciandola sommersa da milioni di punti interrogativi, e di lacrime. L’amore per Aron, porta Genny a indagare sul motivo di quella scelta così improvvisa, ma ciò che scoprirà la lascerà senza parole…

Biografia

Michela Pittari ha 28 anni e vive in un piccolo paesino sulle sponde del lago Maggiore. Sin da bambina ha avuto una forte attrazione per il mondo dello spettacolo, in particolare quello del cinema. Quando guardava un film, ad esempio, osservava soprattutto i movimenti e le espressioni degli attori, dopodiché andava davanti allo specchio e provava a imitare quelle stesse scene. Ad oggi, racconta di non aver ancora trovato il suo posto nel mondo, ma e certa di aver scoperto un mondo astratto, in cui si sente sempre nel posto giusto. Quello dei libri e della scrittura. Da queste due passioni e dal profondo dolore provato dopo la morte della mamma, è nato il suo primo romanzo intitolato: IL VOLTO DEI SOGNI. A seguire ha anche scritto testi musicali tra cui: L'ALTALENA, DOVE E' SEMPRE SOLE e BRUCIARE CON TE. Questi ultimi in collaborazione con il noto cantautore e produttore Dante Brancatisano che si è occupato delle musiche.

Link:

https://www.facebook.com/PittariMichela/

https://www.instagram.com/il_volto_dei_sogni/