CHIARA TAIGI ALLA VIGNA D’ARGENTO 2024

DOMENICA 30 Giugno 2024 - ORE 21

SERATA DI GALA - PIAZZA DUOMO - LECCE

APPUNTAMENTO 10 ANNI del Premio Vigna D’Argento a Piazza Duomo a Lecce alle ore 21, per celebrare questo prestigioso Premio dell'Eccellenza che Chiara Taigi ha ricevuto nel 2019 dal compositore Guido Maria Ferilli.

Un premio creato dal Patron Pino Lagalle, itinerante in tre città, Lecce, Roma e Milano facente parte del progetto nazionale “UNITALIA” - Tradizioni, Radici, Identità, Cultura.

Un programma molto speciale per la Serata di Gala, si incastoneranno le premiazioni con cultura e spettacolo di alto livello, in cui andrà in scena il canto di Chiara Taigi, la Grande Orchestra di Fiati della Vigna d’Argento diretta dal M° Giuseppe Gregucci, Elisabetta Guido, Gabriele Nahi, Carla Petrachi, Salvatore Cosentino, Andrea Sirianni, il Coro liturgico della Cattedrale di Lecce diretto dal M° Tonio Calabrese e dalle coreografie di Enza Bracciale.

Tra i premiati in questa occasione possiamo citare Antonio De Donno (Procuratore Capo Repubblica di Brindisi), Luca Rotondi (Prefetto della Provincia di Lecce), Francesca Riccio (Dirigente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce), Valentino Nicolì (Presidente di Confindustria Lecce), Toni Matarrelli (Sindaco di Mesagne), Francesco Di Gregorio (Ideatore Forum Eventi).

Troviamo tra premiati d'eccelenza nelle precedenti edizioni Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Ennio Morricone, Pino Cordella, Nicola Piovani, Stefano Bollani, Maurizio Costanzo, Avv. Giorgio Assumma, Mons. Marco Frisina, Albano, Lino Banfi, Paola Quattrini, Peppe Vessicchio, Tito Schipa Jr., Enrico Rava, Alessandro Quarta, Uccio de Santis, Maurizio Mattioli, Letizia Moratti e moltissime altre eccellenze italiane in tanti settori diversi.

Il Premio Vigna D'Argento è stato definito il premio degli Oscar dell’Eccellenza Italiana, perchè è una iniziativa culturale a 360 gradi che rappresenta la creatività, la passione, l’impegno, il lavoro e l’operosità del nostro territorio. Tale operosità è stata riassunta nel simbolo della vigna e della pianta della vite e tutto quello che la circonda, grazie ad una ispirazione dello scultore Ugo Malacore che ha utilizzato uno dei simboli più rappresentativi della Puglia e dell’Italia..

Con grande piacere si ricorda la motivazione del premio ricevuto da Chiara Taigi:



“Una grande voce, una soprano conosciuta, apprezzata ed amata in tutto il mondo; ha duettatto con i più grandi artisti nei più prestigiosi teatri, rappresentando adeguatamente, il ‘Bel Canto’ che rende unica, insostituibile ed insuperabile la vera cultura del nostro paese”



Posti limitati, invitiamo ad informarsi su costi e prenotazione. Per maggiori informazioni vedere sul sito:

https://premiovignadargento.it

https://www.facebook.com/premiovignadargento/







