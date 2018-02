La donna, 49 anni, di Nuoro ha detto quattro volte sì in presenza di testimoni e dei medici che hanno applicato la sedazione palliativa.

La grande differenza con il passato, sottolinea Filomena Gallo segretaria dell'Associazione Coscioni, è che, grazie al testamento biologico, non è ora più necessario affrontare battaglie nelle aule dei tribunali per vedere rispettate le proprie volontà sul fine vita, come l'interruzione delle terapie.

Una battaglia vinta in nome della libertà e del buon senso.