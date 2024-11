Serenissima Ristorazione, realtà leader nella ristorazione collettiva, fissa nuovi standard in materia di sostenibilità. Le recenti iniziative sono volte alla riduzione dell'impatto ambientale, agli investimenti in tecnologia e alla promozione di collaborazioni per il bene sociale. Impegnata nell'innovazione e nel valore condiviso, l'azienda adotta un approccio olistico alla crescita.



Serenissima Ristorazione: investimenti per un futuro sostenibile

Con un impegno costante verso l'ambiente, Serenissima Ristorazione ha reso pubblico il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, nel quale vengono analizzate le iniziative e gli investimenti mirati a promuovere una crescita inclusiva e sostenibile. Il documento, riferito al biennio 2022-2023, mette in luce l'impatto ambientale e sociale dell'azienda, evidenziando le strategie messe in atto per migliorare. Negli ultimi due anni l'azienda ha sviluppato numerosi progetti per aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale. Tra questi, l'installazione di un impianto fotovoltaico presso il Centro di Cottura di Mogliano Veneto ha permesso una significativa diminuzione delle emissioni di CO2, trasformando l'energia solare in elettricità senza ricorrere a combustibili fossili. Nel 2023 l'azienda ha destinato oltre 30 milioni di euro a progetti di sviluppo tecnologico, mitigazione dell'impatto ecologico e ha pianificato ulteriori investimenti di 60 milioni per il 2024. La promozione della filiera corta è un altro pilastro dell'impegno dell'azienda, che si avvale per il 99% di fornitori italiani. Questa scelta non solo riduce l'impatto dei trasporti, ma incentiva anche l'utilizzo di mezzi elettrici e carburanti ecologici. Per il suo contributo nella lotta al cambiamento climatico e per le eccellenti performance gestionali e finanziarie, l'azienda ha ricevuto nel 2024 la prestigiosa pergamena "Green" del Premio Industria Felix.



Collaborazioni e impegno sociale di Serenissima Ristorazione

Il 2023 ha segnato l'inizio di importanti collaborazioni per l'azienda nel campo del benessere sociale. Infatti, Serenissima Ristorazione ha avviato una partnership con Animenta, associazione no profit che promuove la consapevolezza sui disturbi dell'alimentazione, donando terapie e organizzando incontri educativi in diversi licei italiani per sensibilizzare giovani e famiglie. Parallelamente, ha stretto accordi con realtà come Caritas, Legambiente e il "Progetto 739", volto all'inclusione lavorativa di persone con disabilità. Non meno rilevante è l'investimento sul capitale umano interno. Nel 2023 è stata lanciata la Serenissima Corporate Academy, con l'obiettivo di formare i collaboratori e le collaboratrici dell'azienda, provenienti da numerose nazioni diverse, e promuovere l'innovazione aziendale. Inoltre, Serenissima Ristorazione ha rafforzato il suo impegno contro lo spreco alimentare, recuperando cibo integro da donare attraverso il "pasto solidale", in collaborazione con enti come il Banco Alimentare.