La raccolta differenziata ora si fa anche in classe e sono gli stessi studenti che possono differenziare in autonomia i rifiuti: su input dell’amministrazione comunale, infatti, gli uffici del settore Ambiente hanno chiesto alla Caruter, di distribuire i kit per la raccolta nelle classi di tutti gli istituti Comprensivi della città: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La dotazione consentirà ovviamente la corretta differenziazione dei rifiuti già nelle classi in modo che gli stessi siano poi conferiti, ad opera dei collaboratori scolastici, nei contenitori cosiddetti “carrellati” da tempo in dotazione a ogni istituto.

“L’iniziativa – spiega il Sindaco Midili, titolare anche della delega all’Ambiente – ha una duplice valenza. Da un lato migliorare sensibilmente la qualità e la quantità della raccolta di rifiuti negli istituti scolastici della nostra città, dall’altro sensibilizzare ulteriormente gli studenti in questo ambito. È doveroso mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi i bidoncini già nelle classi e indurli alle buone abitudini, che potranno estendere anche a casa. Del resto, non c’è posto migliore della scuola per imparare e assimilare le buone prassi, di qualunque tipo esse siano”.