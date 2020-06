Ecco le prime adesioni per la diretta on line del 19 giugno, la vendita nei negozi di dischi indipendenti del 20 giugno e i Live alla Festa della Musica del 21 giugno.

Sostieni i Negozi di Dischi e le Etichette Indipendenti: ci saranno tra gli altri al momento le presentazioni e i live di Winston Smith e Paul Roland, dall’estero, e di Donella Del Monaco, Claudio Simonetti, Clara Moroni, Dueventi, Lino Vairetti, Gianantonio Marchetti, tra i tanti artisti italiani.



Sono già oltre cinquanta ad oggi le adesioni tra etichette discografiche indipendenti, distributori e negozi di dischi indipendenti ed artisti indipendenti per il neonato IndieRecordStoreDay del prossimo 19, 20 e 21 giugno.

Venerdì 19 giugno diretta on line sulle nostre piattaforme on line di www.sport2u.tv e www.oaplus.it e www.meiweb.it a partire dalle ore 17 e 30 si terra’la presentazione delle etichette discografiche indipendenti con la loro attivita’ e recenti e nuove produzioni e presentazione negozi di dischi con il loro spazio e attivita’ e alcune novita’ da comprare e altri eventuali.

Sabato 20 giugno tutto il giornosi invitera’ il pubblico ad andare nei negozi di dischi per comprare dischi, cd , vinili e cofanetti speciali e quant’altro con eventuali live nei negozi, mentre domenica 21 giugno live in Italia per la Festa della Musica con live e streaming suonando secondo le normative vigenti tra cortili e giardini, terrazzi e balconi ed eventi da 200 a 1000 persone secondo le normative.

Ad oggi, tra gli artisti, sono arrivate le adesioni di Winston Smith e Paul Roland che saranno presenti il 19 giugno nella diretta on line e insieme a loro ci saranno anche Lino Vairetti, Donella Del Monaco, Clara Moroni, Dueventi, Kupo, Sonny & The Stork, Andrea Gioè, The Rambling Postcard feat Bunna e tanti altri artisti che stanno aderendo in questa settimana.

Mentre invece tra le indies e i promoter hanno aderito Goodfellas, Maracash, Workin’ Label, Aurora Dischi, Lavica Records, Consorzio Lo Zoo di Berlino, Editrice Zona, Chiara Winsfield Music & Press, Black Pois Promotion, Agenzia Faustini, Chez Donella, A Buzz Supreme, Doc Servizi Verona, Dcave Catania, A Beat Records, Gs Studio Recording, Downbeat & Pinkhouse, Lunatik, Vrec Label, Jolly Roger Record, Krach Record, Festopolis, Aurora Dischi, Regeneration Broadcast, Grifo Dischi, Kate Creative, Bagana Records, Top Records, Conza Press, Pan Music Promotion, Musica Lavica Records e il contest Arrangiami! di Casa Bixio e MEI, mentre tra i distributori e i negozi di dischi segnaliamo Discoteca Laziale, Goodfellas, Jungle Records, Cappellani Music Megastore, Filmusica, Welcome to the Jungle e tanti altri punti vendita.

Tra le presenza qualificate quella dell’italiana Amgdisk , una delle prime fabbriche in Europa per la produzione di cd e dvd e l’unica in Italia ad avere al suo interno tutto il processo del cd e dvd e packaging, a partire dal reparto glass mastering per la realizzazione dello stampo del disco, del quale oggi oramai pochissime fabbriche in Europa dispongono. Una vera eccellenza italiana.

Per chi volesse partecipare le adesioni sono aperte fino al 13 giugno: si puo’ inviare fin da ora la propria adesione su wetrasnfer mp4 registrato con Causale Sostieni l’IndieRecordStoreDay della durata massima di 7 minuti a : segreteria@materialimusicali.it dove all’interno di tale wetransfer mp4 viene presentata l’attivita’ di produzione, presentazione e promozione della indies, delle ultime produzioni presenti nei negozi, del negozio di dischi e degli ultimi titoli in vendita per la settimana dell’Indie Record Store Day del 19, 20 e 21 giugno, il video ricevuto sara’ trasmesso venerdì 19 giugno a partire dalle ore 17 e 30 durante la trasmissione IndieRecordStoreDay condotta da Giordano Sangiorgi ed Enrico Spada con gli inserti filmati pervenuti e ospiti in diretta.



La diretta on line di venerdì 19 giugno sara’ come le precedenti sul canale web tv di www.sport2u.tv (in L’Italia in una Stanza 340 artisti e sportivi, 1500 musicisti, 50 associazioni, 28 ore di diretta, 235 mila spettatori, mentre nel Festival Day 70 festival in video saluto e 30 interventi di organizzatori di festival per un totale di 100 festival, 12 ore di diretta, testimonial e 155 mila spettatori) e sulle piattaforme OAPlus, OASport, MEIweb YouTube, Facebook MEI e tante altre pagine. Inoltre, una rete di tv e radio locali collegate da tutta Italia che possono aderire fin da ora scrivendo a: segreteria@materialimusicali.it

L’iniziativa è a cura del MEI con la Collaborazione degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente, delle associazioni AudioCoop, AIA Artisti Italiani Associati, Rete dei Festival, It Folk, del circuito dei negozi di dischi della Discoteca Laziale, del circuito di distribuzione e di produzione di Goodfellas, delle riviste mensili Classic Rock e Musica Jazz, di Emons AudioLibri, del circuito di produttori di strumenti musicali di Cafim, del settimanale radio Classic Rock on Air su 150 radio in Italia e tanti altri partner.

Aderisce Impala, il network delle etichette discografiche indipendenti europee, con la campagna #LRSD #LoveRecordStoreDay.

L’evento e’ un’anteprima del MEI25, il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che si terra’ per il 25 esimo anno, dal 2 al 4 ottobre in Romagna a Faenza, tra eventi dal vivo e in streaming.

L’Ufficio Stampa dell’evento IndieRecordStoreDay è L’Altoparlante di Fabio Gallo.







