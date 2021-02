Annunciate le nominations agli Art Directors Guild Awards, i riconoscimenti con cui ogni anno il sindacato degli scenografi elegge le migliori prestazioni professionali in ambito cinematografico e televisivo.

I loro verdetti sono molto attesi perchè consentono di prevedere i favoriti agli Oscar nella categoria Miglior scenografia. La suddivisione del premio in 3 categorie (Miglior scenografo per un film in costume, Miglior scenografo per un film fantasy, Miglior scenografo per un film contemporaneo permette di stabilire quali sono i frontrunners di questa categoria per gli Oscar.

Quest'anno in pole position troviamo il lavoro di Donald Graham Burt & Jan Pascale per il film Mank. Tra i nominati si fa notare il lavoro di Dimitri Capuani per il film italiano Pinocchio di Matteo Garrone.