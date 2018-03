È boom degli acquisti online da dispositivi mobile per Tikato

Tikato è la startup vicentina fondata da Alberto Rasotto, Davide Baù, Andrea Boffo e Alberto Reghelin che, in pochi anni, è riuscita a diventare la piattaforma leader in Italia nel settore dei coupon online. Il suo core business è la realizzazione di piattaforme web in grado di offrire agli utenti codici sconto in maniera totalmente gratuita.

Il sito di punta per l’azienda è Piucodicisconto.com, diventato nel tempo il paradiso dei maniaci dello shopping. Ma anche, più in generale, di chi è interessato a fare un acquisto online in maniera semplice, comoda, sicura ed economica. E magari non ha il tempo o la voglia di mettersi a cercare il prezzo migliore, scorrendo tra decine di siti e migliaia di prodotti diversi.

Questi sono solo alcuni dei motivi che hanno permesso alla piattaforma di sfiorare i 2 milioni e mezzo di visitatori unici nell’ultimo anno. Ogni giorno infatti, sono presenti sul sito mediamente 6000 tra codici sconto e offerte in arrivo da più di 1000 negozi partner, dalla moda all’elettronica di consumo, dai viaggi al beauty. Parliamo di nomi del calibro di Amazon, Smartbox, BonPrix, ma anche Dalani, Booking o Privalia. I venditori sono tutti verificati dallo staff di Tikato, in modo da garantire prezzi e pagamenti sicuri.

Del resto, il settore del e-commerce nel nostro paese è in forte crescita: secondo l'Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2017 il valore degli acquisti online ha sfiorato i 24 miliardi di euro, il 17% in più dell’anno precedente. I web shopper italiani, cioè i consumatori che hanno effettuato almeno un acquisto online nell'anno, sono 22 milioni. La stragrande maggioranza (54%) sono millennials, cioè ragazzi tra i 18 e i 34 anni.

E crescono in maniera esponenziale gli acquisti online attraverso dispositivi mobili: più del 50% degli italiani utilizza smartphone e tablet per compiere acquisti e, nella fascia 18 - 34 anni, più dell’80% dei ragazzi effettua pagamenti online. E questa percentuale è destinata a crescere ancora.

Un trend che non poteva non interessare anche Tikato, che ha visto crescere il traffico da dispositivi mobile sulla propria piattaforma: ora sfiora il 53% contro il 41% di traffico da Pc e un restante 6% da tablet. Sono i giovani, tra i 25 e i 34 anni, ad acquistare di più da mobile. E il 53% sono donne.