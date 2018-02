TEATRO SALA VIGNOLI

Presenta

LUCA NOTARI e STEFANIA FRATEPIETRO

in

CIAO AMORE CIAO

Tenco e Dalida tra musica e amore

da un’idea di L. Notari e S. Fratepietro

scritto e diretto da Piero di Blasio

con le musiche di LUIGI TENCO

una produzione MediterrArea

al pianoforte il M° Edoardo Simeone

al contrabbasso il M° Ermanno Dodaro

16-17-18 febbraio 2018

Lo spettacolo narra dell'ultimo anno di vita del grande compositore ligure, del suo incontro con la Diva francese, la loro storia d'amore e la partecipazione a quella fatidica edizione del Festival di Sanremo del 1967.

E' un musical a tutti gli effetti, dove le canzoni di Luigi Tenco raccontano la storia e gli eventi che si susseguono. In scena solo 4 artisti: i due protagonisti (Luca Notari e Stefania Fratepietro) che interpretano i ruoli del titolo e un pianista e un contrabbassista per dare forza e corpo a quelle melodie che molti hanno ben impresse nella memoria e nel cuore.

Il pubblico è immediatamente catapultato in quella serata del Festival sanremese dove oltre a Tenco ascolteranno e ricorderanno alcuni tra i più grandi rappresentanti della musica italiana: da Claudio Villa vincitore di quell'edizione del Festival, a Giorgio Gaber, Orietta Berti, Johnny Dorelli, Little Tony, Lucio Dalla, ecc..

Patrocinato del Comune di Sanremo, dalla Provincia di Imperia e dal Casinò di Sanremo, e con l'approvazione della Famiglia Tenco, ha avuto il suo debutto, dopo alcune anteprime romane, il 5 aprile del 2012 presso il Teatro del Casinò di Sanremo (luogo in cui in quegli anni si svolgeva il Festival) registrando

sin da subito un sold out di presenze e un pubblico in visibilio che ha tributato ai due protagonisti applausi per più di 10 minuti consecutivi trasformando una serata di ricordi in qualcosa di magico.



Nelle stagioni teatrali 2012/2013 e 2013/2014 Ciao Amore Ciao colleziona 4

premi importanti:



***MIGLIOR SPETTACOLO OFF ai MUSICAL!AWARD 2013***

***MIGLIOR OPERA PRIMA ai GOLD ELEPHANT WORLD 2014***

***MIGLIOR SPETTACOLO OFF ai BROADWAY WORLD ITALY 2014***

***MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA ai BROADWAY WORLD ITALY 2014***

CIAO AMORE CIAO

Tenco e Dalida tra musica e amore

con Luca Notari e Stefania Fratepietro

scritto e diretto da Piero di Blasio

al pianoforte il M° Edoardo Simeone

al contrabbasso il M° Ermanno Dodaro

16-17-18 febbraio 2018

una produzione MediterrArea

Teatro Sala Vignoli

Via Bartolomeo D’Alviano, 1

16-17-18 febbraio 2018

venerdì e sabato ore 21.00

domenica ore 16.30

Biglietti: Intero 15,00 euro - Ridotto 12,00 euro

Tessera associazione euro 3,00

Cell: 3711627502

Biglietteria www.etes.it

www.teatrosalavignoli.it

teatrosalavignoli@gmail.com

Ufficio stampa

Flaminio Boni

comunicazione@flaminioboni.it