ERGO Assicurazione Viaggi rinnova la partnership con Cartafreccia Trenitalia

Scegliere le polizze ERGO Assicurazione Viaggi è sempre più conveniente: da pochi giorni, infatti, la Compagnia ha rinnovato la storica partnership con Trenitalia per l’inserimento nel programma CartaFRECCIA. In base all’accordo, i titolari della tessera fedeltà che acquistano una polizza ERGO Assicurazione Viaggi ricevono in omaggio sulla propria carta l’accredito di un punto ogni euro di spesa sostenuta per la polizza.

I vantaggi sono disponibili sia per i titolari di CartaFRECCIA che stipulano l’assicurazione online sul sito www.ergoassicurazioneviaggi.it, sia per gli utenti che si rivolgono alle agenzie di assicurazioni o, nel caso di una polizza abbinata ad un pacchetto turistico, alle agenzie di viaggi.

Daniela Panetta, direttore commerciale ERGO Assicurazione Viaggi dichiara: “siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Trenitalia come partner assicurativo nel suo Programma CartaFRECCIA e siamo lieti di contribuire al successo dell’iniziativa. Mi preme sottolineare che l’operazione guarda anche al trade, supportando le vendite delle agenzie di viaggi e degli intermediari assicurativi che collaborano con la nostra Compagnia”.

CartaFRECCIA è il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Trenitalia che consente di accumulare punti viaggiando sui treni o acquistando prodotti e servizi dai partner.