E’ già iniziata da tempo la stagione primavera estate 2021 di Domina, una delle realtà turistiche più importanti del panorama italiano ed internazionale.

Oltre Domina Coral Bay a Sharm El Sheikh, il gruppo Domina gestisce ad esempio Domina Zagarella Sicily.

Da questo resort, il panorama su Capo Zafferano è mozzafiato e qui la natura è decisamente protagonista. La struttura è immersa in parco-giardino mediterraneo di oltre 28.000 mq, popolato di piante secolari, alberi di limoni, aranci, fichi, ulivi, agavi e bouganville. Domina Zagarella Sicily ha una collocazione strategica. Santa Flavia è perfetta per esplorare i dintorni e la splendida Palermo. Gli ospiti possono godere di show curati in ogni dettaglio con artisti e performer internazionali. Ogni settimana come special guest si alternano personaggi che spesso vediamo in tv.

Sul Garda, ecco inveceDomina Borgo degli Ulivi Lake Garda. Immerso in un parco di due ettari con vista panoramica sul lago, è perfetto per una vacanza o anche per un semplice weekend in famiglia o con gli amici. A fine maggio 2021 Domina propone attività formative rivolte alle agenzie di viaggi. Ma la magia di Borgo degli Ulivi, che mette insieme una vista da sogno a bordo piscina, relax e cultura, parla da sola. Nelle vicinanze sorge, ad esempio, il Vittoriale, celeberrimo complesso eretto da Gabriele d'Annunzio a memoria delle imprese degli italiani durante la prima guerra mondiale.

Sia Domina Borgo degli Ulivi Lake Garda sia Domina Zagarella Sicily sono D Club Destinations. D Club è il mondo riservato alle famiglie comproprietarie di una suite nelle strutture Domina. D Club è un mix vincente di opportunità esclusive che offre supporto continuo nell'organizzazione dei propri viaggi, con un centro assistenza dedicato. I soci del D Club hanno a disposizione un personal travel specialist, possono viaggiare in tutto il mondo grazie all'iscrizione gratuita al programma RCI Platinum. D Club offre insomma un programma di esperienze esclusive da vivere 365 giorni l'anno.

