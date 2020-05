«Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!»

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020



«Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia».

Queste le prime parole di Silvia Romano, cooperante per la onlus Africa Milele, rapita il 20 novembre 2018 nel villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale del Kenya, da un gruppo di uomini armati.

Tre dei responsabili del blitz furono poi stati arrestati e dalle indagini era emerso che la ragazza potesse essere stata trasferita in Somalia ad un gruppo islamista legato al Al-Shabaab, scondo quanto emersodalle indagini, un anno dopo il sequestro. Da quel momento non si erano più avute notizie di Silvia Romano.

Silvia Romano è stata liberata la notte scorsa in un'operazione dell'Aise, diretta dal generale Luciano Carta in collaborazione con i servizi turchi e somali.

La ragazza, che si trova ora nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio, sta bene ed è in forma.