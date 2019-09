Paciullo in una serata tra vip, che successo!

Un grande successo per Paciullo e per Notte Bianca in Allegria, che ha visto come unica data Santa Maria delle Mole, lo scorso 21 Settembre.

La Notte Bianca in Allegria, organizzata dal fotografo Andrea Paciotti insieme ad altri 70 commercianti della zona e col partenariato del comune di Marino, è stato Un evento ad ingresso gratuito, perché si è voluta realizzare una giornata di festa e di divertimento.

«Sono stato il padrone di casa di questa seconda edizione “la notte bianca in allegria”, dove ho cercato, anzi, abbiamo cercato di far passare 2/3 ore di assoluto divertimento a tutti gli amici che sono venuti a trovarci. E' stato un contenitore di musica e comicità con gag e aneddoti.

Devo dire che ho lavorato molto su questo progetto; quest’anno la scaletta rispetto all’anno scorso è stata più ricca di sorprese e di cose inaspettate» racconta Paciullo.

Ospite d'onore della serata la mitica ed elegante Marchesa D'Aragona, Daniela Del Secco lanciata l'anno scorso dal GFVip3.

Di seguito gli ospiti presenti, l'amico e collega sia di spettacoli teatrali che format radiofonici Danilo Brugia; l’attore di Suburra ma anche grande comico Stefano Fabrizi; la bellissima showgirl Daniela Martani; il simpaticissimo Geppo; l'amico e collega di spettacoli comici Nino Taranto.

E la magia non è mancata e chi meglio di lui? il mago Lupis; e poi hanno animato la notte bianca in allegria anche il monologhista straordinario Marco Passiglia e l’attrice comica Marina Marchione.

«Con la marchesa mi sono davvero divertito; è stato un piacere condividere il palco con un personaggio così stravagante ed elegante, poi, mi ha sorpreso come cantante abbiamo anche duettato» racconta Paciullo.

Grande momento di moda con atelier Celli Spose. Una serata di moda e spettacolo davvero scintillante. Inoltre, per questo grande evento non è mancata l’esibizione dal vivo della cantante Alessandra D’Angelo.