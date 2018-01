Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN): 17/1 Reggaeton in Fabbrica, 19/1 Fabbrica Live: Celebration Disco 70, 20/01 Fabbrica by Night: Luca Garaboni (dj set)

Mercoledì 17/01 Reggaeton in Fabbrica

Reggaeton in Fabbrica è un appuntamento sempre più amato e frequentato. E' il sound del momento ed imparare a muoversi al suo ritmo potrebbe essere una buona idea. L'ingresso è sempre gratuito ed il divertimento scatenato garantito. Al mixer c'è Javi de Cuba DJ, alla voce arriva Alan Fernandez. Ingresso libero e cons. facoltativa come sempre in Fabbrica.

Venerdì 19/01 Fabbrica Live: Celebration Disco 70

Il venerdì alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) è Fabbrica Live. Un evento pieno di concerti di eccellenti live band seguiti da dj set scatenati. E' un appuntamento perfetto per far ballare non-stop tutta la Valsugana! Ci si muove a tempo fino alle 2 e 30.

Il 19 gennaio 2018 sul palco ci sono i Celebration Disco 70. Con la loro performance ripercorrono la storia della disco music di quegli anni, sino ad arrivare ai giorni d'oggi. Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, K.C. & The Sunshine Band,Bee Gees, Chic, Sister Sledge, Sylvester, Gloria Gaynor, Tramps, Donna Summer, sono solo alcuni degli autori e dei loro brani più famosi, che fanno parte del live proposto dalla band. Ingresso libero e cons. facoltativa come sempre in Fabbrica.

Sabato 20/01 Fabbrica by Night: Luca Garaboni (dj set)

Ogni sabato alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) sono in programma dj set d'eccellenza e party folli che durano fino alle 2 e 30. Sabato 20 gennaio 2018 al mixer torna Luca Garaboni, uno che spesso si esibisce ad Ibiza, l'epicentro del clubbing mondiale. Recentemente ha aperto manifestazioni di grandissimo rilievo, come Ibiza Classics, un evento creato e diretto da un certo Pete Tong, il dj più influente del pianeta probabilmente in cui lo stesso Tong si è esibito con la sua The Heritage Orchestra. Luca Garaboni ripercorrerà la storia della musica house dalla fine degli anni '90 fino ad arrivare ai giorni nostri. Ingresso libero e cons. facoltativa come sempre in Fabbrica.

Fabbrica di Pedavena - Levico Terme (TN)

Via Traversa Lido, 4 - 38056 - Levico Terme

Tel. 0461700366

https://www.facebook.com/fabbricalevico/

B612 Hotel

http://www.b612hotel.it/ita

Tel 04611533035

Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è birreria italiana, ristorante e pizzeria. Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità e naturalmente tanta birra italiana Dolomiti e Pedavena. E dopo le ore 22 inizia il divertimento in Birreria: mercoledì reggaeton, venerdì dj set e live music e il sabato dj set fino alle 2 del mattino. E' ideale per famiglie, amici, gruppi numerosi per addii al celibato e nubilato. Ingresso sempre libero con consumazione facoltativa.