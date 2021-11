Nel prossimo weekend, il primo del mese di novembre, è previsto l'instaurarsi di un Vortice Mediterraneo, mentre si chiude la "porta" dell'Atlantico.

In questi giorni abbiamo avuto una serie di perturbazioni che hanno interessato diversi settori della penisola, con la neve fin sulle Alpi. Per i prossimi giorni, soprattutto per sabato 6, sono attesi rovesci piuttosto intensi al Centro Sud e in particolare su Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise e Basilicata.

Particolarmente a rischio anche la situazione sulla Sardegna dove non è esclusa la possibilità di nubifragi accompagnati da burrasche di vento lungo le coste.